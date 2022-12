Árbitro do Portugal-Suíça já apitou a Seleção num jogo de má memória

César Ramos foi nomeado pela FIFA para ajuizar o Portugal-Suíça, dos oitavos de final do Mundial'2022. Foi também o árbitro que esteve no Uruguai-Portugal, do Mundial'2018.

César Arturo Ramos é o árbitro designado pela FIFA para apitar o encontro entre Portugal e Suíça, dos oitavos de final do Mundial'2022, que está agendado para as 19h00 de terça-feira, em Lusail, Catar.

O juiz mexicano, de 38 anos, esteve no Dinamarca-Tunísia e no Bélgica-Marrocos.

Vai ser auxiliado pelos compatriotas Alberto Morin e Miguel Hernández. O romeno Istvan Kovacs é o quarto árbitro, o VAR será o canadiano Drew Fischer.

Um jogo de má memória

César Ramos apitou um jogo de Portugal que não traz boas memórias. No Mundial'208, na Rússia, também nos oitavos de final, a Seleção portuguesa foi eliminada (2-1) pelo Uruguai e o encontro foi ajuizado pelo mexicano que é internacional desde 2014.