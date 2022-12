Árbitro da final responde: "Não mostraram quando sete jogadores franceses entraram em campo..."

Szymon Marciniak foi muito criticado pela imprensa francesa devido ao terceiro golo da Argentina, em que dois jogadores suplentes da albiceleste estão dentro do terreno do jogo quando Messi fez o 3-2. O árbitro polaco respondeu agora.

Na segunda-feira, um dia depois da final do Mundial'2022, em que a Argentina bateu a França nos penáltis (após um empate 3-3 no tempo regulamentar), Szymon Marciniak, árbitro do jogo em causa, foi muito criticado pela imprensa francesa. O jornal L'Équipe, por exemplo, foi um dos primeiros a apontar o lance do 3-2 para os argentinos, em que Messi marca quando doi suplentes estão dentro do terreno de jogo, cruzando a linha lateral.

Além disso, o penálti assinalado por falta de Dembélé sobre Di María também foi visado.

Pois bem, esta sexta-feira, em conferência de imprensa, o juiz polaco responde aos franceses, mostrando uma fotografia em que, alegadamente, se veem sete futebolistas gauleses dentro das quatro linhas aquando de um dos golos de Kylian Mbappé.

"Os franceses não mencionaram esta fotografia, onde se pode ver que sete franceses entraram no relvado quando o Mbappé marcou golo. Além disso, quando o Kolo Muani falha aquela oportunidade no final do jogo (123 minutos), há vários jogadores da França dentro das quatro linhas", começou por dizer.

"A situação [jogadores do banco que cruzam o terreno de jogo] tem de afetar o jogo. E qual foi o impacto daqueles jogadores que entraram no relvado? Há jornais sérios e outros que querem criar alarido. Amigos meus, grandes árbitros de França, escreveram-me. O feedback foi ótimo. Muitos profissionais e futebolistas deram-me os parabéns. O Mbappé disse que éramos árbitros muito bons...", apontou Marciniak.