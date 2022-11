Arábia Saudita revela os seus 26 para o Mundial do Catar

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

A seleção saudita defronta, no Grupo C, a Argentina, o México e a Polónia

O selecionador da Arábia Saudita, Hervé Renard, anunciou há instantes os 26 eleitos para o Mundial do Catar.

Lista de convocados:

Guarda-redes: Mohammed Al Owais, Mohammed Al Rubai e Nawaf Al Ogaidi.

Defesas: Sultan Al Ghanam, Abdulelah Al Amri, Ali Al Bulayhi, Abdullah Mado, Saud Abulhameed, Hassan Tambakti e Yasser Al Shahrani.

Médios: Mohammed Al Braik, Abdullah Otayf, Abdulelah Al Malki, Riyad Sharahili, Ali Al Hassan, Salman Al Faraj, Mohammed Kano e Nasser Al Dawsari.

Avançados: Sami Al Najei, Hattan Bahabri, Salem Al Dawsari, Fahad Al Muwallad, Abdulrahman Al Oboud, Haitham Asiri, Firas Al Buraikan e Saleh Al Shehri.