Apostou 25 euros e podia ganhar 527 mil, mas fez "cash out" antes da final do Mundial e... salvou-se

Um apostador norte-americano decidiu fazer "cash out" no dia anterior à final do Mundial'2022 e ganhou 268 mil euros. Se não o fizesse, ficava a "zeros".

É uma história louca a que Daniel Forte tem para contar. Em março, o norte-americano decidiu fazer uma aposta que, se tudo corresse bem, culminaria com mais de 527 mil euros no bolso. Mas não foi assim... e ainda bem para ele.

Vamos por partes. Este apostador pegou em 26 dólares (24,50 euros) e decidiu prever os seguintes acontecimentos: Kansas Jayhawks a vencer o torneio NCAA de basquetebol masculino; Golden State Warriors para ganhar a NBA; Colorado Avalanche a conquistar a Stanley Cup; Milan campeão da Serie A; Los Angeles FC a levantar o troféu da MLS Cup; Manchester City a ser coroado rei da Premier League; e França a vencer o Mundial'2022. Parece uma loucura, não é? Mas a verdade é que tudo foi acontecendo como "previsto"... faltava os gauleses baterem a Argentina.

Daniel Forte estava a um jogo de ganhar 557,770 dólares (527,265 euros), tendo apostado apenas 25 euros. Mas é certo que se os argentinos vencessem o Campeonato do Mundo, este apostador ficaria a zeros. Tal não aconteceu, porque ele decidiu fazer "cash out" - permite aos apostadores fecharam a aposta feita ainda antes do seu final, garantindo um lucro reduzido - no dia anterior à final e, dessa forma, somar 283 mil dólares (268 mil euros).

"Falei com a minha família, esta situação já era uma coisa maluca, e decidiu fazer cash out a aceitar a oferta de 280 mil dólares, que vão mudar a minha vida", afirmou, ao portal Bleacher Report.