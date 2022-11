Anular desvantagem de dois golos em 151 segundos: o feito que não se via em Mundiais há muito

Seleção camaronesa estava a perder 1-3, mas Aboubakar apareceu para, primeiro, com toda a classe, o golo, antes de assistiu Choupo-Moting para o 3-3. Não se via tal coisa desde o Mundial 1954

No futebol, 151 segundos dá para muita coisa, mas a seleção de Camarões levou a ideia ao extremo. Os africanos perdiam por 1-3, mas resgataram um ponto com uma reação supersónica, em que Aboubakar foi protagonista.

O antigo avançado do FC Porto fez um grande golo, num chapéu, antes de assistir Choupo-Moting para o 3-3. Tudo isto foi feito em 151 segundos, algo que, de acordo com o espanhol Misterchip, não acontecia desde o Mundial de 1954, no encontro entre Áustria e Suíça.

Segundo a Goal Point, houve outro ex-jogador do futebol português a fazer história. Zivkovic assistiu no 1-2 e no 1-3 da Sérvia, tornando-se no primeiro sérvio de sempre a dar dois golos num jogo de Mundial.

