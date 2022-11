Antigo internacional argentino emociona-se a falar de Enzo Fernández

Hernán Crespo, atual treinador do Al-Duhail, destacou as qualidades do médio do Benfica após o golo que este marcou ao México.

Enzo Fernández estreou-se, este sábado, a marcar pela equipa principal da Argentina, ao apontar o segundo golo da seleção das pampas na vitória diante do México (2-0).

Num programa de televisão, Hernán Crespo, antigo internacional argentino, falou sobre o médio do Benfica e acabou por se emocionar. "Estou emocionado porque o conheço. Existem coisas que te marcam e justificam o trabalho que faço hoje. Dar 0,1% do que ele está a passar. Porque o resto é tudo, tudo, tudo mérito dele e tudo o que compartilhámos", começou por dizer.

O atual técnico do Al-Duhail, do Catar, de 47 anos, revelou ainda algumas qualidades de Enzo que o fizeram chegar a este patamar. "Fiquei emocionado ao ouvir o pai dele, porque sei o trabalho de muitos deles. Participar de um Mundial é o sonho de muitos. Vestir a camisola da Argentina e fazer um golo num Campeonato do Mundo. Vê-lo nascer futebolisticamente entre os grandes é lindo, porque dá para ver a humildade, o trabalho e a seriedade. Ele teve de dar uma volta muito grande, porque não é fácil sair do River Plate em baixa. Tratou de ganhar um lugar no Defensa y Justicia, porque isso também não lhe foi dado. Mas sempre com esforço, sério e educado. Quando estas coisas lindas acontecem, sobretudo com a seleção argentina, é emocionante", concluiu.