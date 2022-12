Gabby Agbonlahor estava convencido que a Argentina seria campeão do Mundo, devido à presença na baliza de Emiliano Martínez, Dibu, como é assim conhecido na seleção das Pampas, entre os postes.

Destaque no Mundial e no título da Argentina, especialmente com os dois desempates de grandes penalidades, diante de Países Baixos e França, Emiliano Martínez está prestes a regressar ao Aston Villa. Agbonlahor diz que o clube de Birmingham tem o melhor guarda-redes do planeta.

"Penso que é o melhor guarda-redes do mundo. Ganhou o Mundial pela Argentina com exibições incríveis. As defesas que foi fazendo ao longo do torneio... Todos os que estavam a ver a final sabiam que a Argentina ia ganhar porque tinham Emi Martínez na baliza", referiu o antigo avançado, em declarações ao Amazon Prime.

Devido a ter estado presente até ao fim da competição, Emiliano Martínez, eleito o melhor guarda-redes do Mundial do Catar, ainda não deu o seu contributo ao Aston Villa, sendo ausência notada na receção da equipa de Emery ao Liverpool, que o clube de Birmingham perdeu, por 1-3.