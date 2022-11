Antes de defrontar Portugal, Gana vence a Suíça em jogo particular

Gana bateu a Suíça por 2-0 no último jogo antes de iniciar o Mundial'2022. Seleção africana defronta Portugal no dia 24.

O Gana venceu a Suíça por 2-0, esta quinta-feira, no último jogo de preparação antes do início do Mundial'2022. Mohammed Salisu e Antoine Semenyo marcaram os golos, aos 70 e aos 74 minutos, na partida disputada em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos.

Do lado da equipa africana, Fatawu, extremo do Sporting, ficou no banco de suplentes; Seferovic, emprestado pelo Benfica ao Galatasaray, foi suplente utilizado.

O Gana joga no dia 24 de novembro frente a Portugal, na primeira jornada da fase de grupos. Defronta a Coreia do Sul a 28 e mede forças com o Uruguai no dia 2 de dezembro.

Já os suíços começam a participação no Catar'2022 frente aos Camarões, a 24 de novembro, encontram o Brasil no dia 28 e têm embate marcado com a Séria a 2 de dezembro.