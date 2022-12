Angers admite saída de sensação marroquina: "Sabemos que não podemos impedir..."

Said Chabane, presidente do Angers, clube de Azzedine Ounahi, que será um alvo de Barcelona para o mercado de inverno, admitiu que o clube não deverá conseguir segurar o jovem médio.

Sofiane Boufal e Azzedine Ounahi são dois jogadores cuja cotação disparou com a inédita qualificação de Marrocos para as meias-finais do Mundial''2022.

Ounahi, médio de 22 anos, terá entrado na lista de compra do Barcelona para o mercado de inverno, de acordo com a Imprensa catalã e, segundo Said Chabane, presidente do Angers, clube francês que representa, ambos os jogadores não deverão demorar muito até rumarem a outras paragens.

"Não esperávamos nada disto, eles tão a viver um sonho. [O apuramento para as meias-finais] É excecional para eles, para Marrocos e para todos os países africanos. É uma fonte de orgulho para nós também. Estamos preparados para tudo, tivemos uma reunião esta tarde com o treinador e o coordenador desportivo para tentarmos considerar todos os cenários possíveis e não acabarmos em maus lençóis [caso ambos saiam]", declarou à rádio francesa RMC Sport.

Leia também FC Porto Mundial'2022 rende mais de 1,3 milhões de euros ao FC Porto Fim da participação de Portugal determinou o valor a que o FC Porto tem direito a receber da FIFA pela presença de atletas na prova. Chegada de Diogo Costa, Pepe e Otávio aos "quartos" possibilitou encaixe global de quase 800 mil euros. Eustáquio, Taremi e Grujic saíram na fase de grupos e "valem" cerca de 170 mil euros cada um.

"Sabemos bem que não podemos impedir que um jogador saia quando é isso que quer. Mas seja qual for o resultado, o regresso deles será difícil. Quando viveste algo como umas meias-finais do Mundial, voltas diferente. Eles vão ter voltar a trabalhar a cabeça, o físico, o ambiente... Tudo mudou para eles", acrescentou Chabane.

Questionado sobre se ficou surpreendido com as exibições de Ounahi em particular, o máximo dirigente do atual último classificado da Ligue 1 garantiu que não.

"Ele está cheio de talento. Quando olhas para ele fisicamente, dizes que não vai chegar muito longe, mas ele tem peito, corre muito, tem um toque excecional de bola, uma boa visão de jogo... Portanto não, não me surpreendeu pelo que está a fazer agora. Quando tem espaço e consegue expressar-se, ele faz o que quer com a bola", analisou.