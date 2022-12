Ancelotti destaca Enzo e fala dos quatro favoritos no lado do quadro de Portugal

"Os jovens [Julián] Álvarez e [Enzo] Fernández estão a dar energia e entusiasmo à equipa", escreveu o treinador do Real Madrid.

Carlo Ancelotti, treinador do Real Madrid, aproveitou a paragem nas competições em Espanha para fazer um balanço do Mundial'2022 até ao momento. Recorrendo à sua conta do Instagram, o técnico merengue destacou a seleção argentina, com os jovens Julián Álvares e Enzo Fernández, jogador do Benfica, bem como Lionel Messi. Depois, falou dos que considera serem os favoritos à conquista da prova.

"O Mundial entra na fase decisiva, a mais apaixonante, com os jogos dos oitavos de final. Já temos nos quartos os Países Baixos e a Argentina. Os argentinos, depois de tropeçarem com a Arábia Saudita, estão de volta e Messi está a jogar ao seu melhor nível. Os jovens [Julián] Álvarez e [Enzo] Fernández estão a dar energia e entusiasmo à equipa", começou por escrever nas histórias da referida rede social.

"Veremos o que acontece nestes "oitavos", mas não prevejo grandes surpresas. De um lado do quadro, temos Brasil e Argentina no comando. Do outro, França, Inglaterra, Portugal e Espanha. Veremos quem chega às meias-finais deste lado. Bom Mundial a todos", concluiu.