Aliou Cissé: "O culpado da derrota? Talvez seja eu, por ser o treinador"

Declarações Aliou Cissé (selecionador do Senegal) no final do encontro Senegal-Países Baixos (0-2), da primeira jornada do Grupo A do Mundial de 2022, disputado em Doha

Sobre o jogo: "Foi um jogo de altíssimo nível, muito complicado, mas equilibrado. A meu ver, este resultado não reflete o que se passou em campo. Estou muito orgulhoso dos meus rapazes. Temos agora de preparar bem a segunda partida, que é decisiva. Quando se perde o primeiro jogo, torna o segundo uma final. A partida com o Catar será o ponto de viragem para nós."

A culpa: "O culpado da derrota? Talvez seja eu o culpado, por ser o treinador. Tivemos duas ou três oportunidades que não aproveitámos. O futebol tem muito a ver com eficácia. Vamos continuar a trabalhar para melhorar as situações de finalização. Vencer este jogo, ter-nos-ia colocado na direção certa, mas agora só nos resta vencer o Qatar.

Mendy falhou no primeiro golo? "Não revi as imagens, tenho de as rever primeiro".