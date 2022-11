Alemanha repudia decisão da FIFA: "Podem tirar-nos a braçadeira, mas vamos continuar..."

A FIFA proibiu as seleções participantes do Mundial de 2022 de utilizarem a braçadeira "One Love", de apoio à causa LGBT, numa decisão polémica e que surgiu após países como a Alemanha e a Inglaterra terem declarado a intenção de usar o acessório no Catar.

A FIFA proibiu no domingo as seleções participantes no Mundial de 2022 de utilizarem a braçadeira "One Love", de apoio à causa LGBT, isto depois de nações como a Alemanha e Inglaterra terem declarado a intenção de utilizar a o acessório no Catar, num protesto contra a discriminação à comunidade no país.

Ora, um dia depois da polémica decisão, Bernd Neuendorf, presidente da Federação alemã de futebol, reagiu com desagrado e lançou críticas ao organismo que rege o futebol mundial.

"Foi uma clara ameaça contra nós. Eles ameaçaram-nos com sanções desportivas. Foi uma demonstração de poder sem precedentes da FIFA. Não queremos que os jogadores paguem por esta luta", lamentou, após um treino da "Die Mannschaft".

Leia também Mundial 2022 O golo de Taremi frente à Inglaterra que até Beckham aplaudiu. Assista ao vídeo A Inglaterra está a defrontar o Irão, treinado por Carlos Queiroz, na primeira jornada do grupo B do Mundial de 2022. Aos 65 minutos, já depois de os ingleses terem marcados quatro golos, Mehdi Taremi, avançado do FC Porto, marcou o primeiro golo iraniano na partida, arrancando inclusive aplausos de David Beckham.

Já Oliver Bierhoff, team-manager da equipa, também criticou a decisão da FIFA, dizendo que faz lembrar uma "ditadura".

"[Manuel] Neuer está muito desapontado por não poder usar a braçadeira. Isto já não tem nada a ver com futebol. Existe muita raiva, sentimos que isto é como uma ditadura. Eles podem tirar-nos a braçadeira, mas vamos continuar a expressar os nossos valores", garantiu.

A Alemanha está incluída no grupo E do Mundial de 2022, juntamente com a Espanha, Costa Rica e Japão, e vai estrear-se na quarta-feira (13h00), diante da seleção nipónica.