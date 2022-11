Alemanha leva a FIFA a tribunal para usar a braçadeira com o arco-íris

Objetivo é que o Tribunal Arbitral do Desporto aplique uma medida cautelar que proteja o capitão Manuel Neuer e o resto da equipa

A federação alemã vai levar a FIFA a tribunal por causa da proibição de utilizar a braçadeira "One Love" de defesa dos direitos humanos e LGBT, com o objetivo de obter uma medida cautelar que proteja o capitão, Manuel Neuer, e o resto da equipa de eventuais sanções. Espera-se uma decisão em 48 horas.

Os alemães vão avançar com um processo no Tribunal Arbitral do Desporto, confirmou o portavoz da federação, Steffen Simon, ao Bild.

"A FIFA proibiu-nos de defender a diversidade e os direitos humanos. Esta medida foi combinada com enormes ameaças de sanções desportivas sem que estas tivessem sido especificadas. A DFB está a tentar verificar se esta ação por parte da FIFA foi legal", afirmou.

Segundo as últimas informações, as seleções que pretendiam usar a braçadeira com o arco-íris recuaram porque o seu capitão poderia ser sancionado com um cartão amarelo, entre outras sanções não especificadas.

A Alemanha estreia-se esta quarta-feira, contra o Japão, mas não haverá decisão em tempo útil. Desta forma, o objetivo é que o TAS aplique uma medida cautelar para que nos jogos seguintes Manuel Neuer a possa utilizar, nomeadamente contra a Espanha, no domingo. Com uma proteção legal provisória, a federação alemã espera que o caso seja julgado posteriormente, já depois da participação na prova, pelo que sanções como tirar pontos ou tirar o título não se poderiam aplicar pela proporcionalidade da punição.

Eram oito as seleções que pretendiam usar a braçadeira "One Love" e que tiveram de dar um passo atrás.