Alemanha exibe o logo "One Love" nas conferências

Federação substituiu o logo de um supermercado pelo do arco-íris de apoio à comunidade LGBT

A Alemanha foi proibida de usar a braçadeira "One Love", com o arco-íris e de apoio à comunidade LGBT, mas já está a exibir esse logo nos painéis que utiliza no seu centro de conferências.

O mencionado logo "One Logo" foi colocado onde antes aparecia o da marca de supermercados Rewe, que rescindiu o contrato com a federação alemã precisamente como protesta por a Alemanha se ter recusado, finalmente, a usar braçadeira com o arco-íris.

Assim, perante tanta contestação e críticas da opinião pública, a FIFA acabou por ceder parcialmente e já permitiu que os adeptos utilizem o arco-íris nas bancadas sem serem expulsos e agora permite estas pequenas manifestações de apoio.

Mantém-se, porém, a proibição de usar as braçadeiras ou outros adereços em campo.

"Já mostrámos claramente o nosso ponto de vista nos últimos dias, agora vamos concentrar-nos no futebol", disse Havertz, esta sexta-feira, na conferência onde se viu pela primeira vez exibido o logo "One Love".