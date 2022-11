Alemanha entra mal no Catar: "É ridículo começarmos com uma derrota"

"Aceitar a derrota nunca é fácil", vincou Thomas Muller.

A Alemanha teve um arranque em falso no Mundial do Catar, ao perder por 2-1 contra o Japão, em jogo do Grupo E da prova. A seleção germânica chegou ao intervalo em vantagem, mas permitiu a reviravolta no segundo tempo.

"Sinto que jogámos bem durante largos períodos, mas no futebol é preciso materializar a superioridade em golos. É ridículo começar com uma derrota", afirmou Thomas Muller, um dos mais experientes e credenciados jogadores alemães.

"Agora temos de processar isto. Aceitar a derrota nunca é fácil. Temos de continuar a ser objetivos: a derrota é fácil de analisar em termos futebolísticos, mas difícil de compreender emocionalmente", disse ainda o jogador do Bayern de Munique.

Ilkay Gündogan, aos 33 minutos, de penálti, deu vantagem aos germânicos, mas Ritsu Doan, aos 75', e Takuma Asano, aos 83', dois jogadores que saltaram do banco e atuam na Alemanha, no Friburgo e no Bochum, respetivamente, selaram a reviravolta.

Espanha e Costa Rica também fazem parte do Grupo E.