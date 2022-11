Alemanha e a fotografia de equipa: "Negar-nos a braçadeira é o mesmo que nos negar a voz"

Seleção alemã explicou a fotografia de equipa em que os jogadores taparam a boca.

O Mundial do Catar continua envolto em muita polémica. A seleção alemã tem sido das mais reivindicativas e, esta quarta-feira, foi avançada a possibilidade de Manuel Neuer ir a jogo com a braçadeira arco-íris, mesmo podendo ser punido. Tal situação acabou por não se verificar, mas o árbitro acabou mesmo por conferir a braçadeira utilizada pelo guardião alemão. Apesar de tudo, os internacionais alemães fizeram um gesto reivindicativo no momento da fotografia de família antes do apito inicial do jogo com o Japão, tapando a boca com a mão.

Nas redes sociais, a seleção alemã explicou o gesto. "Não se tratava de fazer uma declaração política - os direitos humanos não são negociáveis. Isso deveria ser dado como garantido, mas ainda não é o caso. Por isso esta mensagem é tão importante para nós. Negar-nos a braçadeira é o mesmo que nos negar a voz. Mantemos nossa posição", pode ler-se.