Jordi Alba não tem dúvidas: "Luis Enrique é o melhor do Mundo"

Lateral concedeu entrevista ao AS e elogiou selecionador espanhol, rejeitando a ideia de uma La Roja demasiado jovem

Elogios ao selecionador: "É um treinador que é abordável, mas exigente. Para mim, Luis Enrique é o melhor do mundo. É um prazer tê-lo na seleção nacional. Melhorámos o nosso jogo e ele está a levar-nos na direção certa."

Selecionador em modo streamer: "Tenho-o visto a ser divertido e próximo dos adeptos. Penso que é uma coisa boa porque as pessoas passam a conhecer melhor. Por vezes, as pessoas ficam com uma imagem de nós que não é a verdadeira."

Espanha demasiado jovem? "No Campeonato da Europa dizia-se a mesma coisa. Depois, tornou-se claro que competimos e se fomos eliminados foi porque nos faltou um pouco de sorte na disputa de penáltis contra a Itália, numa partida em que, na minha opinião, fomos melhores. Temos jogadores jovens, é verdade, mas são jogadores de primeira equipa que estão na Liga dos Campeões. E depois há os veteranos para os momentos mais delicados."