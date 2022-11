Avançado sofreu entrada forte no início do segundo tempo, tendo sido substituído a um quarto de hora do final do encontro com o Irão

Nem tudo são boas notícias para a Inglaterra, que entrou em grande no Mundial, ao bater o Irão por 6-2. Harry Kane saiu com queixas e há suspeitas de lesão.

O capitão da seleção dos três leões sofreu uma entrada forte no início da segunda parte, sendo substituído a um quarto de hora dos 90. Agora, fará exames para tentar perceber se há algum problema no tornozelo.