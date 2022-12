Alarme francês: a dois dias da final, Deschamps teve mais quatro dores de cabeça

Tchouameni e Theo Hernández com problemas físicos, Konaté e Varane com resfriados

Mais dores de cabeça para Didier Deschamps a poucos dias da final do Mundial, diante da Argentina. Quatro titulares das meias não treinaram com o grupo nesta sexta-feira.

Tchouameni, a contas com uma contusão, e Theo Hernández, que sofreu um toque no joelho, não trabalharam e juntaram-se a Konaté e a Varane, que estão com sintomas gripais, tal como Coman.

A propósito desses problemas, a federação francesa ordenou para que, nas zonas mistas, todos os jogadores usassem máscara. Os que estão a contas com sintomas gripais, são isolados para evitar um contágio.

Rabiot e Upamecano já voltaram ao trabalho depois do resfriado que tirou os tirou da meia-final, diante de Marrocos.