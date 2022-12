Aimar fala pela primeira vez do Mundial: "Não nos despertem do sonho"

Aimar e a família, no Catar

Ex-Benfica foi adjunto de Scaloni no Mundial do Catar

De baixo perfil, só esta sexta-feira Pablo Aimar reagiu publicamente à conquista do Mundial do Catar, onde foi adjunto de Scaloni no triunfo da Argentina.

Numa declaração nas redes sociais acompanha de algumas fotografias a festejar com a equipa técnica e a sua família, Aimar falou pela primeira vez sobre o Mundial: "Um obrigado enorme e do coração a todos os que fizeram com que esta loucura deixe de ser um sonho... e se é um sonho, que não nos despertem. Obrigado os que nos deram apoio de lá e de cá".

Entretanto, com a renovação de Scaloni foi oficializar, ainda não se sabe se Aimar seguirá com o técnico ou se iniciará uma carreira a solo.