Aguero apostou que Messi seria o melhor jogador do Mundial. Saiba quanto ganhou

Em novembro, o antigo internacional argentino apostou cerca de 940 euros em como Messi seria eleito o melhor jogador do Mundial'2022, o que se veio a verificar.

Sergio Aguero, antigo internacional argentino, revelou na segunda-feira que apostou cerca de 940 euros em novembro em como Messi seria eleito o melhor jogador do Mundial'2022, o que se veio a verificar.

O antigo avançado, que foi uma das caras mais efusivas na festa da conquista do Mundial'2022 da Argentina, publicou uma "história" no Instagram na qual se pode ver que, no dia 17 de novembro, apostou quase mil euros em como o antigo colega de seleção voltaria a ganhar o prémio que também conquistou em 2014, no Brasil.

Contas feitas, Aguero encaixou cerca de 7756 euros com a aposta.