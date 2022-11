Afinal, jogadores da Árabia Saudita não levam Rolls Royce para casa

Ao contrário do que foi noticiado, a vitória sobre a Argentina não valeu um carro de luxo aos jogadores da Arábia Saudita.

Foi uma "notícia" a correr Mundo mas, afinal, não corresponde à verdade: o triunfo histórico alcançado frente à Argentina (2-1) não rendeu um Rolls Royce a cada um dos jogadores da Arábia Saudita, oferecido pela família real. "Não há qualquer verdade nisso. Temos uma federação e um ministro do Desporto muito sérios. Não é o momento de receber nada", frisou Hervé Renard, selecionador da Arábia Saudita, na antevisão do jogo de sábado (13h00) com a Polónia.

À procura de um triunfo que garanta a segunda passagem aos "oitavos" num Mundial (a outra foi em 1994), os sauditas terão pela frente uma Polónia a precisar de pontos após ter empatado a zero com o México. Com o grupo todo ao dispor, Czeslaw Michniewicz poderá mexer na equipa mas nela não deixará de ter Lewandoswki, ele que desperdiçou um penálti ante aos mexicanos. "Estamos tranquilos, não cedemos à pressão e temos a cabeça limpa. A história é escrita pelos vencedores e queremos a nossa com obras, não com palavras", vincou Michniewicz.