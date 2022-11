Adversário de Portugal: alarme obriga Gana a abandonar hotel

Através de um comunicado nas redes sociais, a seleção do Gana revelou que a evacuação se deveu a um alarme que soou à 14h30 locais. Após uma vistoria, a equipa regressou ao hotel.

A seleção do Gana, primeira adversária de Portugal na fase de grupos do Mundial de 2022, foi obrigada a evacuar provisoriamente o hotel onde está hospedada em Doha, no Catar.

Por via de um comunicado nas redes sociais, a respetiva Federação informou que a evacuação se deveu a um alarme que soou este domingo, às 14h30 locais. Após uma vistoria dos bombeiros cataris, o hotel foi declarado como seguro e a equipa ganesa pôde regressar ao local.

Portugal e Gana vão defrontar-se na quinta-feira (16h00) em jogo da primeira jornada do Mundial de 2022. A Seleção Nacional está incluída no grupo H do torneio, juntamente com a congénere africana, o Uruguai e a Coreia do Sul.