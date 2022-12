Adeptos marroquinos sem bilhetes bloqueados e com voos cancelados

Marrocos discute esta quarta-feira, com França, a segunda vaga na final do Campeonato do Mundo, no Catar.

A segunda meia-final do Campeonato do Mundo realiza-se esta quarta-feira, entre França e Marrocos, em jogo agendado para as 19h00.

Milhares de adeptos marroquinos reuniram-se em Doha, Catar, de forma a assistirem à partida, com a promessa de terem bilhetes da Federação, mas muitos ficaram sem eles. Já depois disso, a companhia aérea nacional marroquina cancelou vários voos regulares entre Casablanca e Doha que levariam milhares de adeptos ao Catar.

"Na sequência das últimas restrições impostas pelas autoridades do Catar, a Royal Air Maroc lamenta informar os clientes do cancelamento dos seus voos operados pela Qatar Airways", refere a Royal Air Maroc (RAM) em comunicado, sem detalhar os motivos do cancelamento. Os sete voos cancelados "afetam 2 100 passageiros". "Os restantes 23 voos operados pela RAM mantêm-se", disse à AFP fonte próxima do caso.

Após a histórica qualificação de Marrocos para as meias-finais, a companhia aérea marroquina decidiu operar 30 voos especiais entre terça e quarta-feira.

Em Doha, os adeptos marroquinos que chegaram a bordo dos primeiros voos deste transporte aéreo e que falaram com a AFP na tarde de terça-feira, explicaram que a Federação Marroquina de Futebol lhes tinha prometido bilhetes que, naquela altura, ainda não tinham. Vídeos publicados nas redes sociais já esta quarta-feira mostraram grupos de adeptos marroquinos bloqueados pelas forças de segurança do Catar no aeroporto de Hamad.