Antes do jogo frente à Inglaterra no Mundial do Catar, esta sexta-feira, algumas dezenas de norte-americanos cantaram "It's called soccer" [Chama-se 'soccer']. Isto porque os norte-americanos chamam 'soccer' ao futebol, como conhecemos em Portugal e é o desporto que se disputa no Mundial'2022, e 'football' ao futebol americano. Veja o vídeo abaixo.