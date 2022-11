"Adeptos de Portugal tratam Ronaldo como rei. Brasileiros torcem para Neymar partir a perna"

Raphinha saiu em defesa do compatriota nas redes sociais, partilhando uma publicação que considera que Neymar é desprezado pelo povo brasileiro, ao contrário do que sucede com nomes como Cristiano Ronaldo ou Lionel Messi.

Na sexta-feira, Raphinha recorreu às redes sociais para sair em defesa de Neymar, que saiu lesionado da vitória do Brasil frente à Sérvia (2-0) e não deverá jogar nos outros dois jogos do "Escrete" na fase de grupos do Mundial'2022.

O extremo brasileiro do Barcelona partilhou numa "história" do Instagram uma publicação que considera que o astro do PSG é desprezado pelos adeptos do Brasil, ao contrário do que sucede com Cristiano Ronaldo ou Lionel Messi.

"Adeptos da Argentina tratam Messi como um "Deus". Adeptos de Portugal tratam Cristiano Ronaldo como rei. Adeptos brasileiros torcem para Neymar partir a perna. Como é triste, o maior erro da carreira de Neymar é ter nascido brasileiro, este país não merece o seu talento e o seu futebol", pode ler-se.

