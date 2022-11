Adeptos da Argentina agitam Catar. Veja a impressionante pintura humana

A Argentina estreia-se no Mundial de 2022 na manhã de terça-feira, diante da Arábia Saudita, mas os adeptos já fazem a festa nas ruas de Doha.

A Argentina estreia-se na manhã de terça-feira no Mundial de 2022, diante da Arábia Saudita, mas os adeptos da seleção sul-americana já são destaque pela festa instalada nas ruas de Doha, no Catar.

Multidões de adeptos argentinos têm agitado várias ruas nas imediações do estádio onde vai decorrer a partida, numa impressionante pintura humana que a ESPN não deixou de salientar nas redes sociais.

Ora veja:

Huge crowds of Argentina fans have taken over Qatar for the World Cup! #QatarWorldCup2022 #WorldCup #WorldCup2022 pic.twitter.com/glA69yZwDM - ESPN Australia & NZ (@ESPNAusNZ) November 21, 2022

A Argentina está incluída no grupo C do Mundial de 2022, juntamente com o México, Polónia e Arábia Saudita, e vai estrear-se no torneio amanhã de manhã (10h00), diante da seleção do Médio Oriente.