Rivalidade bem acesa entre os dois países veio à tona nas ruas do Catar. Veja as imagens

O México e a Argentina defrontam-se este sábado no Mundial do Catar, na segunda jornada do Grupo C, e nas ruas daquele país os seus adeptos já protagonizaram cenas de pancadaria.

Existe uma grande rivalidade entre os dois países e nas ruas do Catar ficou bem patente.

A polícia teve de intervir, houve alguns adeptos que acabaram feridos, a sangrar.

Nas imagens ouve-se os adeptos mexicanos a insultarem Messi.