Adepto que invadiu o Portugal-Uruguai não é novo nestas andanças. E é... futebolista

Chama-se Mario Ferri e é muito conhecido em Itália. Já entrou em campo em vários jogos de futebol muito mediáticos e também entra em campo como... futebolista.

Na segunda-feira, um adepto entrou em campo no Portugal-Uruguai (2-0), da segunda jornada da fase de grupos do Mundial'2022. Aos 51 minutos, a partida foi interrompida devido a Mario Ferri, que chamou a atenção vestido com uma t-shirt com as mensagens "Salvem a Ucrânia" e "Respeito pelas mulheres do Irão" (em inglês). Levava também uma bandeira arco-íris, alusiva à causa LGBT.

Mas quem é Mario Ferri? Em Itália é muito conhecido e, provavelmente, até já ouviu falar dele. O "Falco", como é conhecido, já invadiu vários jogos importantes e tem mais de 100 mil seguidores no Instagram.

Em 2014, por exemplo, no Mundial do Brasil, interrompeu um jogo entre Estados Unidos da América e Bélgica aos 16 minutos. Na altura, levava uma t-shirt semelhante à de ontem - com o logótipo do Super-Homem -, mas com uma mensagem que dizia: "Salvem as crianças das favelas".

Quatro anos antes, no Mundial da África do Sul, interrompeu a meia-final entre a Espanha e a Alemanha.

Já entrou também num jogo particular entre Itália e Países Baixos, em 2009, e num duelo entre Sampdória e Nápoles. Nestes dois jogos, o "causador" foi Antonio Cassaco, grande ídolo deste adepto de 35 anos.

Mas há mais: entrou em campo num Real Madrid-Milan, da Liga dos Campeões, e num Mazembe-Inter, da final do Mundial de Clubes, em 2010. Também num Barcelona-Manchester United, da final da Champions de 2011, e num jogo entre Nápoles e Juventus, em 2017, em que atirou um cachehol dos napolitanos a Higuaín pela "traição" do avançado que se mudara para os bianconeri.

Outra curiosidade sobre Mario Ferri é que também pisa relvados, mas para... jogar futebol. O natural de Montesilvano, em Pescara, joga no Fiori, modesta equipa de San Marino que, recentemente, jogou os play-offs de acesso à Conference League, tendo ficado pelo caminho.