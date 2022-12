"Acho uma falta de respeito um treinador estrangeiro na seleção do Brasil"

Rivaldo não aprova a ideia e aponta cinco nomes capazes de assumir um cargo que era de Tite.

Terminado o ciclo de Tite como selecionador brasileiro, alguns treinadores portugueses, como Jorge Jesus e Abel Ferreira, têm sido apontados ao cargo na canarinha, mas a ideia de um treinador estrangeiro não agrada a todos.

Rivaldo campeão mundial em 2002 e Bola de Ouro em 1999, considera a ideia "uma falta de respeito", segundo se pode ler numa mensagem nas redes sociais.

"Eu não concordo e acho uma falta de respeito com os treinadores brasileiros que seja cogitado a contratação de um treinador estrangeiro para a nossa seleção. Acredito que temos treinadores capacitados para assumir a seleção brasileira neste momento e fazer um bom trabalho, como Rogério Ceni, Fernando Diniz, Cuca, Renato Gaúcho e Dorival Júnior", escreveu.

"Trazer um treinador estrangeiro não é certeza de que seremos campeões mundiais. Até porque se fosse certeza, acredito que o treinador estrangeiro gostaria de ser campeão mundial pelo seu país e alegrar a sua nação, que com certeza a sua seleção precisa mais do que o Brasil, porque apenas nós somos penta. Os estrangeiros sem dúvida são muito bons treinadores também, mas a seleção é nossa, da nação e tem que ser dirigida por alguém que tenha sangue brasileiro correndo nas veias", acrescentou.

O Brasil, recorde-se, caiu nos quartos de final do Mundial do Catar, após perder no desempate por grandes penalidades com a Croácia.