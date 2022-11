A um dia do jogo com Marrocos, Eustáquio falhou treino do Canadá

O médio do FC Porto continua a recuperar de uma lesão na coxa e está em dúvida para a última partida do Canadá no Mundial.

O canal de televisão TNS avança esta quarta-feira que, a um dia do jogo com Marrocos, Stephen Eustáquio falhou o treino do Canadá, que já está matematicamente afastado dos oitavos de final do Mundial'2022.

De acordo com o jornalista Matt Scianitti, o médio do FC Porto continua a recuperar de uma lesão na coxa, estando em dúvida para a última partida do Canadá no Mundial.

O Canadá, último classificado do Grupo F do Mundial'2022, defronta Marrocos, segundos com quatro pontos, na quinta-feira (15h00), em jogo da terceira jornada, após ter sido derrotado nos dois jogos anteriores, diante da Bélgica (0-1) e Croácia (1-4).