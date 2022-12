A três dias do jogo com França, médio falhou treino da Inglaterra

Declan Rice, titular nos quatros jogos realizados até ao momento pelos ingleses, teve uma indisposição.

A três dias do jogo com França, relativo aos quartos de final do Mundial'2022, Declan Rice foi a principal ausência do treino desta quarta-feira da Inglaterra.

O médio de 23 anos, titular nos quatro jogos realizados até ao momento pela seleção dos "três leões" teve uma indisposição, não tendo estado às ordens do selecionador Gareth Southgate.

De resto, o avançado Callum Wilson também não esteve no relvado, realizando exercícios de recuperação no ginásio. Já a situação de Raheem Sterling, que regressou a Londres após a casa da sua família ter sido assaltada, ainda continua indefinida.

A Inglaterra defronta a França no sábado (19h00), em jogo dos quartos de final do Mundial'2022. O vencedor irá jogar nas meias com a seleção que sair vitoriosa do Marrocos-Portugal, que será disputado quatro horas antes (15h00).