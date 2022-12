Redação com Lusa

Reação da Confederação Sul-Americana de Futebol ao título da Argentina.

A Confederação Sul-Americana de Futebol (CONMEBOL) celebrou o título mundial da Argentina, que bateu a França no desempate por grandes penalidades (4-2) na final do Mundial'2022, disputado no Catar, referindo que a taça "está de regresso a casa".

"Argentina é campeã do Mundo. É o grito de um continente: a taça está de regresso a casa, de regresso à América do Sul", refere o organismo que tutela o futebol sul-americano numa mensagem divulgada nas redes sociais.

A CONMEBOL elogiou também vários jogadores argentinos, casos de Lionel Messi e Angel Di Maria, bem como o selecionador Lionel Scaloni.

"Terra de Diego (Maradona) e Lionel (Messi), terra de dois campeões do Mundo. 36 anos depois a glória é de novo argentina", acrescentou.

A Argentina conquistou hoje pela terceira vez o Mundial de futebol, repetindo 1978 e 1986, ao vencer a França por 4-2 no desempate por grandes penalidades, após 3-3 nos 120 minutos, em Lusail, no Catar.