À semelhança de Zidane, Benzema não vai apoiar França no Catar

Avança a "ESPN Brasil" este domingo.

Tal como aconteceu com Zinedine Zidane, Karim Benzema - que não está no Catar devido a lesão, mas que não foi riscado da lista, aparecendo nas convocatórias - terá recusado o convite para assistir à final do Mundial'2022, entre França e Argentina, agendada para as 15h00 deste domingo, de acordo com a "ESPN Brasil".

Ainda segundo as mesmas informações, Lucas Hernández, que se lesionou no primeiro jogo da seleção francesa na prova, frente à Austrália, também não deverá marcar presença no Catar, tal como Platini.

Já Kanté, Pogba, Kimpembe e Nkunku, quatro dos ausentes da lista de convocados de Didier Deschamps, por lesão, terão aceitado o convite e deverão viajar com Macron para o Catar.