Declarações no final do encontro Uruguai-Coreia do Sul (0-0), da primeira jornada do Grupo H do Mundial'2022, disputado em Al Rayyan, esta quinta-feira.

Diego Alonso (selecionador do Uruguai): "Somos culpados por não termos apresentado a fluidez que normalmente temos, mas, em termos gerais, estou feliz com o que os jogadores fizeram. A qualificação será decidida na última jornada, por isso este empata não nos condiciona. Isso dependerá sempre de nós e do que podemos fazer. No geral, acho que equipa esteve bem. Gostei de várias coisas."

Fede Valverde (médio do Uruguai e eleito melhor jogador da partida): "Lamentamos muito não termos conseguido a vitória, que era o mais importante. Gostaria de parabenizar cada um dos meus colegas, que deram tudo a cada minuto, que trabalharam, fizeram um sacrifício enorme. Se continuarmos assim, unidos, faremos grandes coisas. Não conseguimos encontrar muitos espaços. Tem de ser diferente da próxima vez. A culpa é minha, a linha média tem que subir melhor e passar melhor."