A primeira reação de Mbappé depois da final perdida: "Voltaremos"

Apesar dos três golos (e mais um no desempate por penáltis) que marcou, Mbappé não conseguiu levar a França à conquista do Mundial'2022.

Kylian Mbappé reagiu, pela primeira vez, publicamente à derrota da França na final do Mundial'2022, frente à Argentina. Com uma publicação nas redes sociais, a estrela dos bleus assegurou: "Nós voltaremos".

O avançado do PSG terminou a prova como melhor marcador, com oito golos, e na final fez um hat-trick, tendo ainda marcado um penálti no desempate da marca dos onze metros. Ainda assim, não foi suficiente para levar a seleção gaulesa ao triunfo.

Mbappé chegou aos 12 golos em Mundiais e é já o melhor marcador em finais de Mundiais, com quatro tentos.