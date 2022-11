Preocupação de Paulo Bento antes do Mundial: "Vamos analisar a situação dia a dia"

Declarações do selecionador da Coreia do Sul no dia em que divulgou os convocados para o Mundial.

Son Heung-min faz parte da lista, divulgada este sábado, de 26 jogadores sul-coreanos convocados pelo português Paulo Bento para o Mundial'2022 de futebol, no qual a Coreia do Sul vai defrontar Portugal.

O avançado do Tottenham, que é a grande figura da seleção asiática, foi operado a 4 de novembro, para corrigir fraturas em quatro ossos na cara, depois de se ter lesionado no encontro com o Marselha, da Liga dos Campeões.

Na quarta-feira, Son já tinha dito que poderia estar presente no Qatar. "Jogar pelo teu país num Mundial é um sonho de muitas crianças, como era o meu. Não vou falhar isto por nada. Não posso esperar por representar o nosso lindo país. Até já", escreveu Son, numa mensagem na rede social Instagram.

Paulo Bento, que também chamou o defesa do Nápoles Kim Min-jae e o médio do Maiorca Lee Kang-in, mas deixou de fora o extremo Um Won-sang (Ulsan Hyundai), revelou ainda não saber quando Son estará apto para treinar com a seleção. "Precisamos de analisar a situação dele dia a dia, temos tempo para decidir, e o mais importante é que ele recupere o melhor possível e que se sinta confortável", declarou.

O técnico português indicou ainda que, além dos 26 convocados, também o avançado Oh Hyeon-gyu (Suwon Samsung Bluewings) vai viajar com a seleção para o Catar, na qualidade de reserva. "Não está na lista, já falei com ele sobre isso, expliquei a situação. Vai para o Catar para fazer parte do grupo, treinar com a equipa. Se tudo correr bem, como esperamos que aconteça, ele ficará de fora dos convocados, mas se algo acontecer a algum jogador da sua posição, ele entra", justificou.

No Mundial do Catar, que decorre entre 20 de novembro e 18 de dezembro, a Coreia do Sul está integrada no Grupo H, juntamente com Portugal, Gana e Uruguai.

A seleção sul-coreana defronta Portugal na última jornada do Grupo H, em 2 de dezembro, depois estrear-se frente ao Uruguai, a 24 de novembro, e de encontrar o Gana quatro dias depois.