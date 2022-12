A polémica reação do CEO do Mundial'2022 à morte de um trabalhador

Um trabalhador filipino morreu durante a fase de grupos do Mundial e, quando questionado sobre o assunto, disse: "A morte faz parte do ciclo natural da vida, seja no trabalho ou a dormir".

Um trabalhador filipino morreu durante a fase de grupos do Mundial'2022, num acidente que envolveu uma empilhadora, e quando questionado sobre o assunto, o CEO da prova prestou declarações polémicas.

"Estamos a ter um Mundial de enorme sucesso e a primeira pergunta que me faz é essa? A morte faz parte do ciclo natural da vida, seja no trabalho ou a dormir. Morreu um trabalhador, endereçamos as condolências à família mas é estranho que o primeiro foco seja este assunto", foram as palavras de Nasser Al Khater.

A FIFA confirmou a morte na quarta-feira e, em reação, um representante catari disse ao jornal The Athletic que "se a investigação concluir que os protocolos de segurança não foram seguidos, a empresa será sujeita a medidas legais e a severas sanções financeiras".