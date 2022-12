Declarações de John Herdman, selecionador do Canadá, após a derrota por 2-1 com Marrocos.

Eliminação do Mundial: "Há muito tempo que não participávamos [num Mundial]. Gostaríamos de ficar [na competição] por mais tempo, mas tivemos prazer em jogar. Temos uma equipa jovem, que se está a desenvolver."

Análise: "O primeiro golo [de Marrocos] abalou-nos. Aconteceu muito cedo [quatro minutos] perante um ambiente intenso. Fomos encostados às cordas, mas voltámos ao jogo. Adaptámo-nos [às circunstâncias] e provámos ser uma equipa resiliente. Quis dar frescura à equipa na primeira parte [com as mudanças no onze] e experiência na segunda [com as substituições].

Orgulho: "Podemos estar orgulhosos das nossas exibições. A partir de agora, o mundo vai falar bem do Canadá. Fomos ofensivos e corajosos em todos os encontros. Essa é parte essencial do ADN que queremos mostrar."