A mensagem de Moukoko, chamado pela Alemanha ao Mundial com apenas 17 anos

Jogador do Borussia Dortmund entre os 26 eleitos de Hansi Flick para o Mundial'2022 do Catar.

Youssoufa Moukoko, avançado de 17 anos que tem estado em grande destaque ao serviço do Borussia Dortmund, levando seis golos e cinco assistências em 21 jogos disputados esta temporada, figura entre os convocados da seleção da Alemanha para o Mundial'2022, que vai disputar-se entre 20 de novembro e 18 de dezembro no Catar.

O jovem jogador recorreu esta quinta-feiraa às redes sociais para assinalar o feito e fazer uma série de agradecimentos.

"Não consigo acreditar - a esta altura do ano passado senti-me como se ainda estivesse fora de cena, a lutar contra muitas lesões e pouco tempo de jogo. Apesar disso, tentei manter-me positivo e acreditar em mim mesmo. Eu sabia o que poderia alcançar e agora, só o facto de poder estar num Campeonato do Mundo, um objetivo que os jogadores sonham em toda a sua carreira, deixa-me incrivelmente orgulhoso. Todo o trabalho árduo valeu a pena e eu estou incrivelmente feliz", começou por escrever o avançado.

"Gostaria de agradecer especialmente à minha família, Edin Terzic, Sebastian Geppert, Peter Herrmann, a toda a equipa técnica do Borussia Dortmund e ao meu conselheiro Patrick Williams. Muito obrigado por acreditarem em mim. Obrigado também aos meus companheiros de equipa e aos adeptos do Borussia Dortmund e a todos os que me têm apoiado e acompanhado durante anos. Adoro-vos", concluiu.