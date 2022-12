A mensagem de Coates após a eliminação do Uruguai do Mundial

Central do Sporting deixou uma mensagem nas redes sociais.

O Uruguai venceu na sexta-feira o Gana, por 2-0, mas o resultado não evitou a eliminação do Mundial, uma vez que a Coreia do Sul triunfou sobre Portugal, por 2-1, faltando à seleção uruguaia um golo para a passagem aos oitavos de final.

Coates, central do Uruguai e do Sporting, recorreu este sábado às redes sociais para comentar a eliminação da prova. "Não temos nada que nos recriminar", escreveu.

"Só quero agradecer a todos que fizemos parte deste Mundial, não conseguimos, mas não temos nada que nos recriminar! A todos os uruguaios, muito obrigado, do fundo do meu coração, pelo vosso apoio em todo o lado!", pode ler-se na mensagem do defesa uruguaio.

