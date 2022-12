A mensagem de Antonela para Messi: "Nós sabemos o que sofreste..."

Companheira do jogador argentino diz-se orgulhosa da conquista do marido.

Antonela Roccuzzo, companheiro de Messi, assinalou a conquista da Argentina e o marido, através das redes sociais.

"Campeões Mundiais! Nem sei como começar... que orgulho tão grande que temos de ti, Lionel Messi. Obrigado por nos ensinares a nunca baixar os braços, a lutar até ao final. Agora, posso dizer que és campeão do Mundo! Nós sabemos o que sofreste durante tantos anos, o quão desejavas conseguir isto! Vamos, Argentina", lê-se no Instagram da esposa do avançado.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Antonela Roccuzzo (@antonelaroccuzzo)

A Argentina conquistou pela terceira vez o Mundial de futebol, repetindo 1978 e 1986, ao vencer a França por 4-2 no desempate por grandes penalidades, após 3-3 nos 120 minutos.