A menos de 24 horas da estreia no Mundial de 2022, o tornozelo de Messi está assim

O astro argentino treinou esta segunda-feira sem aparentes limitações físicas, mas o inchaço no seu tornozelo chamou a atenção da comunicação social.

A Argentina vai estrear-se no Mundial de 2022 na manhã de terça-feira, diante da Arábia Saudita e, a menos de 24 horas da partida, o tornozelo de Lionel Messi chamou a atenção da comunicação social presente no treino da seleção.

Apesar de Messi ter treinado junto dos restantes colegas de equipa e sem aparentes limitações físicas, o inchaço no seu tornozelo foi imediatamente destacado pela ESPN.

Ainda assim, fontes próximas à seleção "albiceleste" garantem que o inchaço não é motivo de alarme, uma vez que não estará a causar desconforto a "La Pulga", sendo mesmo avançado que Messi estará a 100 por cento na partida com os sauditas, que será disputada amanhã, às 10h00.

A Argentina está incluída no grupo C do Mundial de 2022, juntamente com o México, Polónia e Arábia Saudita.