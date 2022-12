A fúria de Deschamps ao intervalo da final: "Sabem a diferença entre nós e eles?"

A França estava a perder por 0-2 com a Argentina ao fim da primeira parte da final do Mundial'2022 e o selecionador francês fez questão de relembrar aos jogadores o que estava em jogo.

A França perdeu a final do Mundial'2022 no domingo, após derrota com a Argentina (4-3 no desempate por grandes penalidades).

Ao intervalo, "Les Bleus" encontravam-se a perder por duas bolas e não tinham efetuado qualquer remate à baliza argentina, pelo que o selecionador Didier Deschamps fez questão de lembrar aos jogadores o que estava em jogo, dando inclusive um murro numa mesa que acabou por o magoar num dedo.

"Mais precisão nos passes, mais precisão nas escolhas. Não estão a jogar compactos. Aproximem-se mais uns dos outros. Vocês não estão cá! Não ganham segundas bolas. Não estão a jogar uma final do Mundial", começou por criticar, em declarações reproduzidas pelo jornal L'Équipe.

"Senhores, eu vou dizer-vos isto sem me irritar. Sabem a diferença entre nós e eles? Vou dizer. É que eles estão a jogar a p... de uma final e nós não!", acrescentou Deschamps.

De seguida, foi a vez de Steve Mandanda, uma das vozes mais respeitadas do balneário francês, intervir: "Agora está feito rapazes, estamos a perder 2-0. Já fizemos remontadas no passado, é possível. Mas hoje temos de ir para o campo com outro ânimo, rapazes. Não vai ser possível fazê-la da forma que estamos!".

Por fim, Kylian Mbappé, que haveria de ser determinante nos minutos finais do tempo regulamentar - bisou - e no prolongamento - completou o hat-trick, levando o jogo para as grandes penalidades - deixou palavras de encorajamento aos compatriotas.

"Não podemos fazer pior! Isto é uma final do Campeonato do Mundo, rapazes! É o jogo das nossas vidas! De qualquer forma, não podemos fazer pior do que o que fizemos [na primeira parte]", afirmou o avançado, captado no documentário "Thank you the Blues", emitido pela televisão francesa.