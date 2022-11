"A Espanha mostrou uma superioridade que ainda não se tinha visto no Mundial"

Xavi, treinador do Barcelona, aplaudiu a exibição da Espanha frente à Costa Rica (7-0) garantindo que "La Roja" está ao "mais alto nível".

Xavi, treinador do Barcelona, encontra-se em Doha, no Catar, a acompanhar o percurso da Espanha no Mundial'2022, que começou com uma goleada pesada diante da Costa Rica (7-0).

Em declarações ao jornal catalão Sport, o técnico mostrou-se deliciado com a estreia de "La Roja" no Mundial, garantindo que a seleção "está ao mais alto nível".

"A Espanha é a equipa que tem jogado o melhor futebol, talvez a par da Inglaterra no primeiro jogo, ainda que eles depois tenham empatado com os Estados Unidos. A Espanha está ao mais alto nível de momento. Também gostei do Brasil e da França, mas a Espanha mostrou uma superioridade que ainda não se tinha visto noutra equipa", considerou Xavi.

Quanto ao próximo jogo, diante de uma Alemanha que foi surpreendida pelo Japão na primeira ronda (1-2), Xavi salientou que a pressão está do lado germânico.

"A Espanha tem de mostrar a personalidade do primeiro dia. Será um jogo equilibrado, ambas vão querer a bola. Será uma guerra importante, mas a Alemanha está muito mais pressionada do que a Espanha", apontou.

A Espanha defronta a Alemanha no domingo (19h00), em jogo da segunda jornada do Grupo E do Mundial'2022.