"A Espanha é a grande candidata à conquista do Mundial"

Tata Martino, selecionador mexicano, não teve dúvidas em eleger a seleção que considera como grande favorita no torneio.

Tata Martino, selecionador do México, apontou esta terça-feira, em conferência de imprensa, aquela que considera ser a "grande candidata" à conquista do Mundial'2022, elegendo a Espanha.

"Parece que é a única que propõe um futebol totalmente diferente do que temos visto no Mundial. Às vezes ganhar enquanto jogas de uma forma tão estética é mais difícil do que quando ganhas por casualidades. Vejo-a como grande candidata [à conquista do Mundial'2022]", considerou.

Questionado sobre qual é a sua definição de "jogar bem", até porque as exibições da seleção mexicana no Mundial têm sido alvo de críticas, o selecionador evitou arranjar desculpas.

"Quando alguém diz que 'jogámos bem 60 minutos', estamos a descrever uma situação. A partida tem de ser analisada a partir desse lugar. Este grupo está muito longe de se esconder por detrás de desculpas, nunca foi a nossa intenção. Parece-me medíocre que alguém treine uma equipa há quatro e ache que desculpas chegam para se manter no cargo", referiu.

O México soma apenas um ponto em duas jornadas disputadas no Mundial'2022 e está obrigado a vencer na quarta-feira (19h00) a Arábia Saudita (três pontos) - precisa também que a Polónia vença a Argentina - para assegurar um lugar nos oitavos de final.