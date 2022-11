A curiosa solução encontrada para o nariz sangrento de Hutchinson

O médio canadiano ficou a sangrar do nariz após uma disputa de bola e a solução encontrada foi um... tampão.

A Croácia está a defrontar o Canadá, em jogo da segunda jornada do grupo F do Mundial'2022.

Na segunda parte, o médio canadiano Atiba Hutchinson ficou a sangrar do nariz após uma disputa de bola, com a equipa médica a encontrar uma curiosa solução para o problema: um tampão.