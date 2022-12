A crença da Argentina é um caso de estudo

BRINCA NA AREIA >> O resto foi Messi a ser Messi, com direito a uma jogada a honrar a 10 que traz nas costas

A crença da Argentina na conquista deste Mundial é um caso de estudo. Muito dessa crença remete para o domínio do metafísico, com todo um povo a acreditar, piamente, que Diego Armando Maradona está lá em cima (ou lá em baixo) a empurrar esta rapaziada na direção do caneco.

Ao olhar para o primeiro golo de Álvarez começo a acreditar no sobrenatural. Só uma mão invisível podia ter afastado a bola dos pés dos croatas e acompanhado aquela corrida desvairada e bruta do camisola 9, que ilustrou bem aquilo que a Argentina tem a mais que os outros no Catar: quer muito, mas, mesmo muito, levar este troféu para casa.

O resto foi Messi a ser Messi, com direito a uma jogada a honrar a 10 que traz nas costas.