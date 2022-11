"A cada dois minutos, os senegaleses caíam para o chão", atira Van Gaal

Declarações de Louis van Gaal, selecionador neerlandês, no final do encontro Senegal-Países Baixos (0-2), da primeira jornada do Grupo A do Mundial de 2022, esta segunda-feira.

Análise ao jogo: "Acho que fizemos um bom jogo do ponto de vista defensivo, concedemos pouquíssimas chances, mas não estou satisfeito com o nosso jogo de posse de bola. Fomos imprecisos, corremos muito com a bola. Na segunda parte, não melhorámos, por isso tive de fazer as alterações que fiz e que constituiu uma melhoria. No fim de contas, foi uma vitória por 2-0 contra os campeões africanos, por isso, só posso estar satisfeito. É uma vitória clara, evidentemente."

Tranquilidade no banco: "Para ser sincero, estive sempre bastante tranquilo, porque tinha a certeza que íamos marcar um golo. A cada dois minutos, os senegaleses caíam para o chão, por isso, houve oito minutos de compensação. Foi uma vitória merecida e acho que a entrada do Memphis Depay teve um papel importante."