"A Bélgica não pode jogar da mesma forma do que o Manchester City"

Declarações de Kevin De Bruyne, médio belga do Manchester City, em conferência de imprensa de antevisão ao jogo com Marrocos, relativo à segunda jornada do grupo F do Mundial'2022 e que está marcado para domingo (13h00).

Frente ao Canadá, há um momento em que discute com Alderweireld, pedindo que não recorresse tanto a bolas longas: "Não podemos jogar da mesma forma do que o Manchester City. Enquanto equipa, temos de nos adaptar aos jogadores que temos. Se isso me deixa frustrado às vezes? Sim e não deveria demonstrar tanto as minhas frustrações, mas essa é a perfeição pela qual eu luto. Isso pode ser bom ou mau".

Se fosse treinador e visse dois jogadores a discutir dessa forma, como reagiria? "Nunca pensei nisso. Sei que as minhas reações nem sempre são as melhores. Tenho de começar a reagir de uma forma melhor. As emoções às vezes estão envolvidas no jogo, mas é apenas um dos meus pontos de trabalho".

Sente responsabilidade extra na Bélgica? "Sim, mas não lido com ela de forma diferente. Eu apenas tento ajudar a equipa da melhor forma possível. Eu sei que por vezes reajo de uma maneira peculiar, tal como diante do Canadá, mas isso é porque sou perfeccionista".

Análise à vitória frente ao Canadá (1-0): "Eu penso que todos sabemos que não fizemos um grande jogo frente ao Canadá, temos de aumentar a exigência. Se queremos ir longe no torneio, temos de jogar melhor enquanto equipa e individualmente. Espero que as coisas corram muito melhor frente a Marrocos".

Espera-se que Romelu Lukaku esteja apto para esse jogo com Marrocos: "Não considero que um jogador vá mudar a forma como jogamos. Ele já treinou um bocado e se jogar, certamente vai nos dar um impulso adicional. Com ele em campo, os jogadores ficarão assustados. Ele traz-nos opções que não temos de momento".

Eden Hazard: "Está a ficar melhor. Quando estás em forma e não jogas, é difícil. Todos esperam que estejas ao máximo nível quando jogas, mas isso é muito difícil. Estou convencido de que Eden será importante para nós neste torneio".